В своем подразделении он стал самым старшим по возрасту и получил позывной "Профессор". Об этом сообщает 24 Канал.

Как преподаватель математики смог стать оператором БпЛА?

После начала полномасштабного вторжения Игорь не мог сидеть сложа руки, поэтому присоединился к войску и попал во 2 Галицкую бригаду Национальной гвардии.

Сначала Игорь был на небоевой должности, но два года назад, когда ему исполнилось 50 лет, он решил изменить условия службы и перевелся в подразделение ударных БпЛА. В составе "Лемберга" "Профессор" занимается воздушной разведкой.

Оператор БпЛА Игорь на фронте / Фото Нацгвардии

Мне было интересно, и на это любопытство опиралась моя мотивация. Конечно было волнение, все ли получится. И когда заметил, что все удается, да еще и приносит пользу – почувствовал себя на своем месте. На первом боевом вылете больше всего переживал, чтобы не потерять борт, потому что такое случается,

– вспоминает нацгвардеец.

Он добавляет, что один случай запомнился ему особенно. Это было во время обороны на Угледарском направлении. Смежники обратились за помощью в эвакуации грузового дрона. Их гексакоптер, который в народе называют "баба-яга", упал в серой зоне. Нацгвардейцам сбросили координаты и попросили вытащить беспилотник в безопасное место.

Главная сложность заключалась в том, что эта "баба-яга" упала практически на открытой местности. Враг мог "сжечь" ее в любой момент, а эвакуационную команду могли засечь. Однако медлить не было возможности, поэтому Игорь вместе с собратьями приступили к выполнению задачи.

На всякий случай они взяли с собой помповое ружье, которое является более эффективным средством против вражеских FPV-дронов, чем автомат. Пока военные шли, услышали звук "птички" в небе, что предвещал неприятности и готовились к худшему. Однако впоследствии выяснилось, что это украинский дрон и эвакуация "бабы-яги" прошла успешно.

Вместе с собратьями из подразделения "Лемберг" Игорь участвовал в обороне в Донецкой области. Самым тяжелым для него является ответственность. Дроны не зря считают "глазами" войска – командиры и военнослужащие на позициях нуждаются в комплексной информации с поля боя, которую могут предоставить только БпЛА.

Интенсивность боевых действий очень высокая, мы присутствуем в воздухе круглосуточно, конечно, по сменам. Времени на отдых всегда мало. Помню, как имел тревогу, или ничего не пропустил из-за усталости, но мы выполняли задачи лучше, как могли,

– признается "Профессор".

За время службы Игорь уже получил медали "За оборону Украины" и нагрудный знак "За доблестную службу". В работе с беспилотными комплексами в составе группы "Лемберг" он считает лучшим то, что здесь военнослужащие имеют пространство для внедрения собственных идей и саморазвития.

Игорь убедился, что люди любой, даже самой мирной профессии, могут усилить украинское войско. "Профессор" признается, что гордится тем, что в свои 53 года остался верен своим идеалам, которым учил студентов. И, конечно, тем, что вместе с побратимами стал для других примером мужского решения – стать опорой для украинского народа.

