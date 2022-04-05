Нацгвардия взяла Чернобыльскую АЭС под охрану

На Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины. Они будут охранять ядерные установки и физически защищать ядерные материалы.

Накануне украинские защитники полностью вернули контроль над этой территорией. Представители предприятия подробно рассказали о ситуации на АЭС по состоянию на 5 апреля.

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Приоритетные задачи на предприятии

В первую очередь ВСУ проверят безопасность площадки, а также ее транспортную инфраструктуру. Кроме того, будут проверять радиационное состояние помещений и объектов станции, где находились оккупанты. Так как россияне, как подчеркнули на АЭС, полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности.

Состоится ротация работников АЭС

Среди ключевых задач предприятия – и ротация персонала. Речь идет о 46 работниках-добровольцах, которые прибыли туда 20 марта, а также о 13 работниках, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1 000 часов, то есть с начала оккупации.

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