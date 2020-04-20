Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах из-за поджогов – Аваков
В Чернобыльской зоне 19 апреля спасатели предотвратили попытку нового лесного поджога. Национальная гвардия из-за поджогов начала антидиверсионную операцию.
О реакции МВД на поджоги в Чернобыльской зоне заявил в фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Вчера (19 апреля – 24 канал) во время вечернего мониторинга в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади примерно 100 метров,
– написал Аваков.
В Чернобыльской зоне обнаружили очаги поджога / Фейсбук Арсена Авакова
По словам главы МВД, к счастью, очаги огня удалось быстро погасить. Министр обратился ко всем, кто имеет информацию о поджогах в Чернобыльской зоне, с призывом сообщать об этом правоохранителям.
Аваков подчеркнул, что полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Он добавил, что злоумышленникам грозит не только штраф.
Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу...Какие же негодяи... Штрафом вы не отделаетесь,
– заявил глава МВД.
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