13:39
20 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах из-за поджогов – Аваков

      - Читати новину українською
      Аваков заявил, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах из-за поджогов / rbc.ua

      В Чернобыльской зоне 19 апреля спасатели предотвратили попытку нового лесного поджога. Национальная гвардия из-за поджогов начала антидиверсионную операцию.

      О реакции МВД на поджоги в Чернобыльской зоне заявил в фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Узнайте больше Пожар в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео

      Вчера (19 апреля – 24 канал) во время вечернего мониторинга в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади примерно 100 метров,
      – написал Аваков.


      В Чернобыльской зоне обнаружили очаги поджога / Фейсбук Арсена Авакова

      По словам главы МВД, к счастью, очаги огня удалось быстро погасить. Министр обратился ко всем, кто имеет информацию о поджогах в Чернобыльской зоне, с призывом сообщать об этом правоохранителям.

      Аваков подчеркнул, что полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Он добавил, что злоумышленникам грозит не только штраф.

      Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу...Какие же негодяи... Штрафом вы не отделаетесь,
      – заявил глава МВД.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Арсен Аваков Министерство внутренних дел Нацгвардія Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:05 Новости о коронавирусе 19 апреля: вспышка из-за Вербного воскресенья, здоровье мэра Монастыриска
      Вероніка Климська
      19 апреля , 23:03 Благодатный огонь в Украине, Пасха на фронте и кошки на карантине: фото дня 19 апреля
      Анатолій Яворський