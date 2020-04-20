Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісах через підпали, – Аваков

У Чорнобильській зоні 19 квітня рятувальники запобігли спробі нового лісового підпалу. Національна гвардія через підпали розпочала антидиверсійну операцію.

Про реакцію МВС на підпали у Чорнобильській зоні заявив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Вчора (19 квітня – 24 канал) під час вечірнього моніторингу в Чорнобильській зоні, виявили ось таких 4 "феномени" (дивіться фото) на площі приблизно 100 метрів,

– написав Аваков.



У Чорнобильській зоні виявили осередки підпалу / Фейсбук Арсена Авакова

За словами очільника МВС, на щастя, осередки вогню вдалося швидко погасити. Аваков наголосив, що поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Він додав, що зловмисникам загрожує не лише штраф.

Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі…Які ж негідники… Штрафом ви не відбудетеся,

– заявив очільник МВС.

Міністр також звернув увагу на те, що цього року була дуже суха зима. А рівень води в екосистемі опустився вниз на 1,5 – 2 метри. "Лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Усе це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів", – наголосив Аваков.

Він пояснив, що дії зловмисників матимуть гідну відповідь з боку влади. Та звернувся до всіх, хто має інформацію про підпали у Чорнобильській зоні, зі закликом повідомляти про це правоохоронців.

Пожежа у Чорнобильській зоні: основне

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Найскладнішою ситуація була 5 та 14 квітня . На другий день пожежі вогонь охопив площу приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань всього двох кілометрів від сховища радіоактивних відходів.

. На другий день пожежі вогонь охопив площу приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань всього двох кілометрів від сховища радіоактивних відходів. Станом на ранок 16 квітня вогню там вже не було, але пожежники все ще гасили осередки тління . Однак вже увечері пожежа спалахнула повторно . Того ж дня вогонь у зоні відчуження біля села Корогод, вдалось загасити.

. Однак вже увечері . Того ж дня у зоні відчуження біля села Корогод, Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу.

Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Як повідомляє ДСНС, станом на ранок 20 квітня у Зоні відчуження триває гасіння пожеж на території п’яти лісництв.

Зверніть увагу! Закон про підвищення відповідальності за забруднення повітря й підпал трави набув чинності 16 квітня. Мінімальна сума штрафу зросла від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.



Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу