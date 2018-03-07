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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Нацгвардия заявила, что не охраняет ни один объект газотранспортной системы Украины

97 Читати новину українською
Нацгвардия заявила, что не охраняет ни один объект газотранспортной системы Украины
/ ngu.gov.ua

В Национальной гвардии Украины сообщили, что не охраняют ни один объект газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

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"После пресс-конференции коммерческий директор НАК" Нафтогаз Украины "в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины ", – говорится в сообщении НГУ.

Отметим, руководство НАК "Нафтогаз Украины" обратилось к силовым структурам с просьбой усилить охрану объектов газотранспортной системы (ГТС) на территории Украины. Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время общения с журналистами.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Нафтогаз Нацгвардія ГТС
Источник: 24 Канал
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