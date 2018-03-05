В "Нафтогазе" опасаются диверсий на ГТС после споров с "Газпромом"

После того, как было обнародовано решение Стокгольмского арбитража, руководство НАК "Нафтогаз Украины" обратилось к силовым структурам с просьбой усилить охрану объектов газотранспортной системы (ГТС) на территории Украины.

Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время общения с журналистами.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", — рассказал Юрий Витренко.

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Причиной такого решения стало то, что в свое время после кризисной ситуации в отношениях между "Газпромом" и Туркменистаном, на местных газопроводах произошли взрывы. МИД Туркменистана во всем обвиняли именно "Газпром". Тогда 8 апреля российская компания "Газэкспорт" (дочка "Газпрома") без предварительного уведомления туркменской стороны резко сократила объемы отбора туркменского природного газа. В результате этого на отрезке газопровода САЦ-4, по которому происходят поставки туркменского природного газа в Россию, произошла авария.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз".



4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.