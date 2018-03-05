Как возник дефицит газа, если украинцы два года переплачивали за него ради независимости от РФ

Критический период позади. Украина достойно выдержала газовую блокаду, которую нам устроил российский "Газпром" первого марта. Ограничив потребление газа для себя, мы обеспечили его бесперебойный транзит для Европы. По крайней мере, в этом убеждает украинская власть.

В субботу 2 марта президент Петр Порошенко экстренно собрал совещание по энергетической безопасности. "Газпром" снизил давление в трубе, по которой газ транспортируют в Европу. А также взялся в одностроннем порядке разрывать контракт с "Нафтогазом". Поэтому украинцев попросили прикрутить батареи. Уже утром президент за это всем поблагодарил.

"Спасибо украинцам за национальную солидарность. На 25 миллионов кубических метров газа Украина сократила потребление вчера. Это признак нашей солидарности, это 14% общего объема потребления. К сожалению, РФ и "Газпром" еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод, попытки применить поставки газа как механизм политического давления еще раз осуществляются ", –сказал гарант.

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Проведя ночь с прикрученными батареями, украинцы возмущались: почему вдруг возник дефицит газа ?! Тогда как последние два года, повышая цены на газ, власть убеждала, что это именно для "независимости от России".

С запасами топлива проблем не было, заверил Юрий Витренко, который в эфир 24 канала пришел с совещания у президента. В хранилищах компании есть более 10 миллиардов кубометров газа. Проблема в другом – объемах, которые ежедневно можно поднимать из подземных хранилищ. А здесь вовремя стукнули морозы.

Сделать такую ​​систему, когда миллиард (кубометров газа – 24) можно поднять в сутки из подземных хранилищ газа, теоретически возможно, но очень-очень дорого, так же как и потреблять дорогой газ,

– отметил директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Холодно и в Европе, и газ оттуда резко подскочил в цене. Поэтому, Украина действительно надеялась пережить морозные дни на российском газе. Возобновить поставки, кстати, заставил Стокгольмский суд. Именно с начала марта Украина должна покупать 5 миллиардов "кубов" ежегодно.

"Когда они понимают, что действительно нам что-то нужно, то делают так, чтобы нам было плохо. Например, если бы мы купили дополнительные объемы из Европы по тысяче долларов за кубометр, это очень дорого, но, с другой стороны, начали их получать, то "Газпром" давал бы свой газ ", – пояснил Витренко.

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Чтобы транспортировать газ в обход Украины и не платить нам за транзит 3 миллиарда гривен в год, "Газпром" хочет построить "Северный поток-2" – газопровод из России в Германию через Балтийское море.

Даже если он будет построен, все равно будет потребность в использовании украинской газотранспортной системы. Потому что в Европе есть некоторые страны, в частности Италия, которой очень неудобно получать газ с Севера. Конечно, экономической целесообразности в этом "Северном потоке-2" нет, но там есть какая-то политическая составляющая,

– прокомментировал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

На газовой игле, не сидим, говорят эксперты. Но, чтобы быть действительно энергетически независимой страной, Украине нужно увеличивать объемы добычи природного газа. Большие надежды возлагали на сланцевый. Но после нескольких неудачных попыток иностранных инвесторов начать добычу, разработку сланцевых месторождений приостановили.

"Если цена будет расти, такая добыча является рентабельной, если цена будет снижаться, то такая добыча является не рентабельной. В Украине есть много залежей обычного классического природного газа. Нужно открывать двери для иностранных инвестиций. Единственное, что они не могут здесь получить лицензию. Есть проблема, чтобы у нас лицензии выдавали действительно тем, кто активно будет вкладывать, инвестировать средства и активно будет развивать добычу газа. Если это развивать, то можем уже в 2021-2022 годах полностью себя обеспечивать газом", – считает председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

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Подставив Украину, Газпром "подмочил" свою репутацию, говорят эксперты. В отличие от Украины, которая, несмотря на снижение давления в "трубе", обеспечила бесперебойный транзит газа европейским клиентам. В пользу Украины и погодные условия. По календарю – весна, поэтому газовый коллапс нам не грозит.