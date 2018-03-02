Прикрути: в соцсетях неоднозначно отреагировали на призыв Порошенко

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Произошло это после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа.

После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.

Украинские интернет-пользователи ответили гаранту большим резонансом в социальных сетях.

Некоторые поддержали инициативу президента и объяснили, почему она важна.

Было немало таких, кто не упустил возможности подшутить по этому поводу.

#Прикрути реформи, а то якось жаркувато — Oleh Novikov (@olehnovikovkh) 2 березня 2018 р.

На-са-лик, #прикрути мне батареи, На-са-лик

Я вернулся шоб сказать тебе прости

Нам с тобою от Газпрома не уйти, #Прикрути мою котельню На- са-лик,

На-са-лик! — Voodoodooctor (@Voodoodooctoor) 2 березня 2018 р.