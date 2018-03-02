#Прикрути: в соцсетях неоднозначно отреагировали на призыв Порошенко
2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".
Произошло это после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
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Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа.
После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.
Украинские интернет-пользователи ответили гаранту большим резонансом в социальных сетях.
Некоторые поддержали инициативу президента и объяснили, почему она важна.
Было немало таких, кто не упустил возможности подшутить по этому поводу.