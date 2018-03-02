#Прикрути: у соцмережах неоднозначно відреагували на заклик Порошенка
2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".
Сталось це після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.
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Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу.
Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.
Українські інтернет-юзери відповіли гарантові неабияким резонансом у соціальних мережах.
Дехто підтримав ініціативу президента і пояснив, чому вона важлива.
Було й чимало таких, хто не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.