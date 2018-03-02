Прикрути: у соцмережах неоднозначно відреагували на заклик Порошенка

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

Сталось це після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

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Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу.

Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.

Українські інтернет-юзери відповіли гарантові неабияким резонансом у соціальних мережах.

Дехто підтримав ініціативу президента і пояснив, чому вона важлива.

Було й чимало таких, хто не втратив нагоди пожартувати з цього приводу.

#Прикрути реформи, а то якось жаркувато — Oleh Novikov (@olehnovikovkh) 2 березня 2018 р.

На-са-лик, #прикрути мне батареи, На-са-лик

Я вернулся шоб сказать тебе прости

Нам с тобою от Газпрома не уйти, #Прикрути мою котельню На- са-лик,

На-са-лик! — Voodoodooctor (@Voodoodooctoor) 2 березня 2018 р.