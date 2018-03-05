У "Нафтогазі" побоюються диверсій на ГТС після суперечок з "Газпромом"

Після того, як було оприлюднено рішення Стокгольмського арбітражу, керівництво НАК "Нафтогаз України" звернулося до силових структур з проханням усилити охорону об'єктів газотранспортної системи (ГТС) на території України.

Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час спілкування з журналістами.

"Зараз всі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, в тому числі Національною гвардією України ", – розповів Юрій Вітренко.

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Причиною такого рішення стало те, що свого часу після кризової ситуації у відношеннях між "Газпромом" та Туркменістаном, на тамтешніх газопроводах відбулися вибухи. МЗС Туркменістану у всьому звинувачували саме "Газпром". Тоді 8 квітня російська компанія "Газекспорт" (дочка "Газпрому") без попереднього попередження туркменської сторони різко скоротила обсяги відбору туркменського природного газу. В результаті цього на відрізку газопроводу САЦ-4, по якому відбуваються поставки туркменського природного газу до Росії, сталася аварія.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".



4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.