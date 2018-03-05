14:18
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "Нафтогазі" побоюються диверсій на ГТС після суперечок з "Газпромом"

379 Читать новость на русском
"Нафтогаз" побоюється диверсій на ТГС

Після того, як було оприлюднено рішення Стокгольмського арбітражу, керівництво НАК "Нафтогаз України" звернулося до силових структур з проханням усилити охорону об'єктів газотранспортної системи (ГТС) на території України.

Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час спілкування з журналістами.

"Зараз всі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, в тому числі Національною гвардією України ", – розповів Юрій Вітренко.

Читайте також: Як виник дефіцит газу, якщо українці два роки переплачували за нього для незалежності від РФ

Причиною такого рішення стало те, що свого часу після кризової ситуації у відношеннях між "Газпромом" та Туркменістаном, на тамтешніх газопроводах відбулися вибухи. МЗС Туркменістану у всьому звинувачували саме "Газпром". Тоді 8 квітня російська компанія "Газекспорт" (дочка "Газпрому") без попереднього попередження туркменської сторони різко скоротила обсяги відбору туркменського природного газу. В результаті цього на відрізку газопроводу САЦ-4, по якому відбуваються поставки туркменського природного газу до Росії, сталася аварія.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".

4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз ГТС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук