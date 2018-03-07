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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нацгвардія заявила, що не охороняє жоден об'єкт газотранспортної системи України

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Нацгвардія заявила, що не охороняє жоден об'єкт газотранспортної системи України
/ ngu.gov.ua

У Національній гвардії України повідомили, що не охороняють жодного об'єкта газотранспортної системи України.

Про це повідомляє прес-служба НГУ.

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"Після прес-конференції комерційного директора НАК "Нафтогазу України" у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито Нацгвардія взяла під посилений контроль об'єкти газотранспортної системи України. Ця інформація не відповідає дійсності. На даний момент Національна гвардія України не здійснює охорону жодного об'єкта газотранспортної системи України", – йдеться у повідомленні НГУ.

Зазначимо, керівництво НАК "Нафтогаз України" звернулося до силових структур з проханням усилити охорону об'єктів газотранспортної системи (ГТС) на території України. Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час спілкування з журналістами.

Теги: Новини України Нафтогаз Газовий конфлікт Нацгвардія ГТС
Джерело: 24 Канал
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