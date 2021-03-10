Минобороны США планирует продлить пребывание Нацгвардии в Вашингтоне еще на 2 месяца. Так, военные будут охранять Капитолий до 23 мая.

Нацгвардейцы в Капитолии

Продолжать охранять Капитолий, вероятно, будут около 2,3 тысячи нацгвардейцев. Это наполовину меньше, чем сейчас их у здания правительства.

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Ранее полиция уже направила запрос в Пентагон с просьбой разрешить продлить пребывание военных.

Присутствие Нацгвардии помогает поддержать полицию Капитолия и их возможности, которые могут быть не на том уровне, что следует. Учитывая тот факт, что мы находимся в новой среде в этой стране,

– заявил представитель министерства Джон Кирби.

Заметим, количество силовиков планируют постоянно уменьшать.

Нацгвардейцев стянули в Капитолий со всех штатов страны из-за беспорядков в Вашингтоне. Так, инаугурацию президента США Джо Байдена охраняли 25 тысяч военных.

Главное о штурме Капитолия

6 января сторонники президента Дональда Трампа вышли на протест из-за результатов выборов. Они начали штурмовать здание правительства.

Впоследствии протестующие все же ворвались в Капитолий. Между ними и правоохранителями произошли столкновения.

Вследствие этих событий погибли 5 человек, а еще десятки – получили травмы.

Виновным в беспорядках считают Трампа. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала