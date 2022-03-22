С начала масштабного вторжения Россия убила 124 гражданских в Луганской области

Россияне с начала войны убили 124 мирных жителя Луганской области. Ранения получили 103 человека.

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине потери среди мирных превысили 2 тысячи.

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Зафиксировали 2361 потерю среди гражданского населения в Украине. К сожалению, имеется не менее 902 погибших и 1459 раненых.

К сожалению, эти цифры не окончательны. Мир должен остановить рашизм!

– отметили в Луганской ОВА.

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