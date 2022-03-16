С начала российского вторжения беженцами стали 1,5 миллиона детей Украины

С момента полномасштабного наступления России на Украину беженцами стали 1,5 миллиона украинских детей. Речь идет о количестве за 20 дней войны.

Соответствующие данные обнародовал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер. Об этом он рассказал 15 марта – на 20-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Ориентировочно 1,5 миллионов детей вывезли из Украины

Каждый день за последние 20 дней в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами. Ежеминутно из страны убегают 55 детей,

– рассказал Элдер.

В ЮНИСЕФ рассказали, что с момента начала полномасштабного российского вторжения, с 24 февраля, около 1,5 миллионов детей вынужденно покинули Украину.

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