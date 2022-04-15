С начала российского вторжения в Украину погибли почти 200 детей
Источник:телеграм Офиса Генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 198 детей. В то же время еще более 355 несовершеннолетних пострадали.
Всего от ужасной войны пострадали 553 ребенка. Об этом свидетельствуют новые данные офиса генпрокурора.
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Как сообщили в Генпрокуратуре из 553 детей, пострадавших в Украине в результате вооруженной агрессии России:
- 198 детей погибли,
- более 355 ранены.
Где наихудшая ситуация
Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 117,
- Киевской области – 105,
- Харьковской области – 81,
- Черниговской области – 54,
- Николаевской области – 40,
- Херсонской области – 38,
- Луганской области – 36,
- Запорожской области – 23,
- Киеве – 16,
- Сумской области – 16,
- Житомирской области – 15.
Недавние случаи смерти детей
- В городе Тростянец Сумской области в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний парень.
- 14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранения получили двое детей 9 и 11 лет.
Добавим, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью. Парламентарии приняли за основу законопроект №7231. Он предлагает расширить основания установления статуса пострадавшего вследствие военных действий ребенка.
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