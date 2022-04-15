С начала российского вторжения в Украину погибли почти 200 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 198 детей. В то же время еще более 355 несовершеннолетних пострадали.

Всего от ужасной войны пострадали 553 ребенка. Об этом свидетельствуют новые данные офиса генпрокурора.

Важно В результате удара по Краматорску 10-летняя девочка осталась без ног и матери

Как сообщили в Генпрокуратуре из 553 детей, пострадавших в Украине в результате вооруженной агрессии России:

198 детей погибли,

более 355 ранены.

Где наихудшая ситуация

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 117,

Киевской области – 105,

Харьковской области – 81,

Черниговской области – 54,

Николаевской области – 40,

Херсонской области – 38,

Луганской области – 36,

Запорожской области – 23,

Киеве – 16,

Сумской области – 16,

Житомирской области – 15.

Недавние случаи смерти детей

В городе Тростянец Сумской области в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний парень.

14 апреля из-за обстрела села Александровка в Харьковской области ранения получили двое детей 9 и 11 лет.

Добавим, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью. Парламентарии приняли за основу законопроект №7231. Он предлагает расширить основания установления статуса пострадавшего вследствие военных действий ребенка.

В Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети": смотрите видео