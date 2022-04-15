Загалом від жахіть війни постраждали 553 дитини. Про це свідчать нові дані Офісу генпрокурора.

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Як повідомили у генпрокуратурі з 553 дітей, які постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії:

198 дітей загинуло,

понад 355 поранено.

Зверніть увагу! Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Де найгірша ситуація

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 117,

Київській області – 105,

Харківській області – 81,

Чернігівській області – 54,

Миколаївській області – 40,

Херсонській області – 38,

Луганській області – 36,

Запорізькій області – 23,

Києві – 16,

Сумській області – 16,

Житомирській області – 15.

Нещодавні випадки смерті дітей

У місті Тростянець Сумської області внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранення отримали двоє дітей 9 та 11 років.

Додамо, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю. Натомість парламентарі підтримали за основу законопроєкт №7231. Він пропонує розширити підстави встановлення статусу постраждалої внаслідок воєнних дій дитини.

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