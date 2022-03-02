С начала суток украинскую границу нарушили 30 вражеских самолетов

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток 2 марта украинскую границу нарушили до 30 вражеских самолетов. Преимущественно – со стороны Беларуси.

В Генштабе ВСУ рассказали, что эти самолеты совершили бомбардировку гражданского населения. Российские оккупанты нарушили нормы Международного гуманитарного права.

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Враг прибегает к мародерству и убийствам местного населения.

За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и рсуществили бомбардировку гражданского населения,

– говорится в сообщении.

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