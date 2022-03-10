С начала войны более 300 россиян в Украине заявили о желании избавиться от гражданства России

С начала войны России против Украины в Миграционную службу поступило более 300 заявлений от проживающих в Украине россиян с желанием избавиться от российского гражданства.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что пообщалась с начальником Миграционной службы Украины Наталией Науменко.

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С 24 февраля в Миграционную службу поступило более 300 заявлений от россиян, проживающих в Украине и желающих покинуть российское гражданство. Им стыдно и горько за то, какой сейчас стала Россия,

– написал Геращенко.

По его словам, все подобные заявления будут удовлетворены после соответствующей проверки. Однако советник главы МВД считает, что Украина должна приютить и дать гражданство всем россиянам, которые публично осуждали фашистский режим Путина и хотели жить, защищать и помогать Украине всеми способами.

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