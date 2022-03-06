С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН

С начала наглого вторжения россияне убили 351 мирного украинца, 707 – ранили. Эти данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако они учитывают жертвы лишь до 4 марта.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 471 случай гибели или ранений. В частности, 355 – на подконтрольной Украине территории, 116 – на оккупированной.

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Статистика в других регионах

В других областях Украины было 265 погибших и 322 раненых. Речь идет о Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Житомирской областях. Кроме того, погибли 28 детей, ранили – 64.

Большинство гражданских погибло из-за применения взрывчатого оружия с широкой зоной поражения. В частности, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

Реальные цифры значительно выше

В ООН признают, что реальные цифры значительно выше. Дело в том, что информация из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой. Это касается, например, Волновахи.

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