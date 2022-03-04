Соответствующую информацию обнародовал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба. Это произошло 4 марта – на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В больницы Киевщины доставили более 500 человек за время войны

С начала войны в больницы области доставлено 578 раненых. Утром 4 марта в медицинские учреждения Киевской области доставлены 35 раненых. Всем оказывается квалифицированная помощь врачей,

– говорится в сообщении.

В области сообщили, что среди пострадавших есть как гражданские, так и военные. К счастью, на 4 марта, все больницы области работают. Однако:

Бородянская ЦРБ – под постоянными обстрелами;

в Макаровской больнице повреждены здания.



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