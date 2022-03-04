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Що треба поставити в аптечку / Інфографіка 24 каналу
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З часу нападу Росії на Україну до лікарень Київської області доправили понад 500 поранених. Мовиться про військових та цивільних людей.
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
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Що треба поставити в аптечку / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!