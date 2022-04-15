Как отмечают в фейсбуке операции Объединенных сил, большинство эвакуированных из Луганской области.

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Людей эвакуируют несмотря на срывы гуманитарных коридоров

Так, с начала полномасштабной войны России против Украины с территории Донбасса удалось вывезти более 50 тысяч человек.

31 549 человек из Луганской области;

23 181 человека из Донецкой области.

За предыдущие сутки, 14 апреля, удалось вывезти 283 человека. Из Донецкой области – Новогродовки и Угледара – 58 жителей, из которых 10 детей. А вот из Луганской области – Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Кременной и Горного – 225 человек.

Отметим, что в пятницу, 15 апреля, заработали 9 гуманитарных коридоров. Об этом утром сообщила министр Ирина Верещук.

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