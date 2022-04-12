С начала войны пиротехники уже обезвредили 54,5 тысячи взрывоопасных предметов
Источник:телеграм ГСЧС
Пиротехники ГСЧС продолжают удалять взрывоопасные предметы по всей территории Украины. Так, с начала войны уже обезврежены 54 тысячи 523 предмета.
Об этом свидетельствует оперативна информация о работе технических подразделений ГСЧС на территории страны.
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Пиротехники уже обезвредили 54,5 тысячи взрывоопасных предметов
За последние сутки пиротехнические подразделения привлекались 196 раз. Они обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета, обследовав территорию площадью 67,19 гектара.
Где больше всего работала ГСЧС:
- Харьковщина – 2 327 раз
- Николаевщина – 1 073
- Донетчина – 286
- Киевщина – 624
- Сумщина – 224
В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину ГСЧС обследовала территорию площадью 7 249 гектаров. Они обезвредили 54 523 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 926 авиационных бомб.
В ГСЧС напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует звонить по номеру 101.
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