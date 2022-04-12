С начала войны пиротехники уже обезвредили 54,5 тысячи взрывоопасных предметов

Пиротехники ГСЧС продолжают удалять взрывоопасные предметы по всей территории Украины. Так, с начала войны уже обезврежены 54 тысячи 523 предмета.

Об этом свидетельствует оперативна информация о работе технических подразделений ГСЧС на территории страны.

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Пиротехники уже обезвредили 54,5 тысячи взрывоопасных предметов

За последние сутки пиротехнические подразделения привлекались 196 раз. Они обезвредили 6 252 взрывоопасных предмета, обследовав территорию площадью 67,19 гектара.

Где больше всего работала ГСЧС:

Харьковщина – 2 327 раз

Николаевщина – 1 073

Донетчина – 286

Киевщина – 624

Сумщина – 224

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину ГСЧС обследовала территорию площадью 7 249 гектаров. Они обезвредили 54 523 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 926 авиационных бомб.

В ГСЧС напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует звонить по номеру 101.

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