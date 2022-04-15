С начала войны пиротехники уже обезвредили 63,5 тысячи взрывоопасных предметов

15 апреля 2022 , 11:09
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Источник:

ГСЧС Украины

После российских оккупантов украинским пиротехникам приходится зачищать территорию от взрывоопасных предметов. С начала полномасштабной войны уже обезвредили 63,5 тысяч боеприпасов.

Уничтожено 1 935 авиационных бомб

В ГСЧС рассказали, что уже обследована территория площадью 8 860 гектара. Спасатели обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества.

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Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 935 авиационных бомб. Обследована территория площадью 8 860 гектаров,
– заявили в ГСЧС.

Чаще всего пиротехники работали:

  • в Харьковской области – 2 537 раз;
  • в Николаевской области – 1 091;
  • в Киевской области – 718;
  • в Донецкой области – 288;
  • в Сумской области – 272.

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Автор: Михайло Гема