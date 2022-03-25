С начала войны СБУ ликвидировала более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников

В Службе безопасности Украины сообщили, что с начала войны они ликвидировали более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что сегодня многие коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя.

Важно Уничтожаем врага и берем оккупантов в плен, – Баканов обратился к украинцам по случаю 30-летия СБУ

Однако, по его словам, не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности.

"Сейчас мы совершенствуем опыт, который СБУ получила за 30 лет своего существования, и делаем все, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Какие результаты СБУ

В Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая выдавала себя за подразделение теробороны.

Разоблачены более 10 агентов российских спецслужб на Луганщине.

Задержаны агенты РФ, которые собирали разведданные об украинских БПЛА.

Нейтрализованы попытки осуществить "федерализацию" на Запорожье.

Закрыто 89 Youtube-каналов российских сми и пропагандистов и тысячи аккаунтов в соцсетях, где враг получал данные о ВСУ.

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