С начала войны СБУ ликвидировала более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников
25 марта 2022 , 12:14Читати новину українською
Источник:Служба безопасности Украины
В Службе безопасности Украины сообщили, что с начала войны они ликвидировали более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников.
Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что сегодня многие коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя.
Важно Уничтожаем врага и берем оккупантов в плен, – Баканов обратился к украинцам по случаю 30-летия СБУ
Однако, по его словам, не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности.
"Сейчас мы совершенствуем опыт, который СБУ получила за 30 лет своего существования, и делаем все, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – отметил Председатель СБУ Иван Баканов.
Какие результаты СБУ
- В Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая выдавала себя за подразделение теробороны.
- Разоблачены более 10 агентов российских спецслужб на Луганщине.
- Задержаны агенты РФ, которые собирали разведданные об украинских БПЛА.
- Нейтрализованы попытки осуществить "федерализацию" на Запорожье.
- Закрыто 89 Youtube-каналов российских сми и пропагандистов и тысячи аккаунтов в соцсетях, где враг получал данные о ВСУ.
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