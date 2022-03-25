С начала войны СБУ ликвидировала более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников

25 марта 2022 , 12:14
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Источник:

Служба безопасности Украины

В Службе безопасности Украины сообщили, что с начала войны они ликвидировали более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что сегодня многие коллеги с оружием в руках уничтожают врага на поле боя.

Важно Уничтожаем врага и берем оккупантов в плен, – Баканов обратился к украинцам по случаю 30-летия СБУ

Однако, по его словам, не менее важное направление – противодействие разведывательно-подрывной деятельности.

"Сейчас мы совершенствуем опыт, который СБУ получила за 30 лет своего существования, и делаем все, чтобы все возможности спецслужбы максимально эффективно работали на безопасность страны", – отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Какие результаты СБУ

  • В Киеве уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ, которая выдавала себя за подразделение теробороны.
  • Разоблачены более 10 агентов российских спецслужб на Луганщине.
  • Задержаны агенты РФ, которые собирали разведданные об украинских БПЛА.
  • Нейтрализованы попытки осуществить "федерализацию" на Запорожье.
  • Закрыто 89 Youtube-каналов российских сми и пропагандистов и тысячи аккаунтов в соцсетях, где враг получал данные о ВСУ.

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Автор: Марія Лелека