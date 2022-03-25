Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що сьогодні багато колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою.

Важливо Нищимо ворога і беремо окупантів в полон, – Баканов звернувся до українців з нагоди 30-річчя СБУ

Проте, за його словами, не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності.

"Наразі ми вдосконалюємо досвід, який СБУ отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Які результати СБУ

У Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ, яке видавало себе за підрозділ Тероборони.

Викрито понад 10 агентів російських спецслужб на Луганщині.

Затримано агентів РФ, які збирали розвіддані про українські БПЛА.

Нейтралізовано спроби здійснити "федералізацію" на Запоріжжі.

Блоковано 89 Youtube-каналів російських медіа та пропагандистів і тисячі акаунтів у соцмережах, де ворог отримував дані про ЗСУ.

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