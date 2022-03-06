С начала войны ВСУ обезвредили более 11 тысяч оккупантов

Потери врага возрастают. С начала войны, с 24 февраля, украинские защитники ликвидировали более 11 тысяч российских захватчиков.

Несмотря на значительные потери, оккупанты сотнями бросают в бой поклонников "русского мира". На Луганщине весь передний край усеян трупами.

Кстати У врага большие потери в вооружении, технике и личном составе, – Генштаб

Больница забита оккупантами

Только 5 марта в больницу Брянки доставили более 650 раненых россиян. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук.

В больнице уже нет мест. Поэтому оккупантов с контузиями или легкими ранениями даже не принимают.

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