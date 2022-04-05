Зеленский также выступал с четырьмя многосторонними институтами – Советом Безопасности ООН, Европейским Советом, G7 и НАТО.

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Его первое виртуальное обращение было в Европейский парламент 1 марта, а последнее – в испанский парламент во вторник, 5 апреля.

Кроме того, обращения Владимира Зеленского происходили каждые несколько дней в правительства таких стран:

  • Великобритании,
  • Польша,
  • Канады,
  • США,
  • Германия,
  • Швейцария,
  • Израиль,
  • Италии,
  • Франции,
  • Японии,
  • Швеции,
  • Дании,
  • Норвегии,
  • Бельгии,
  • Нидерландов,
  • Австралии,
  • Румынии.

К слову, Владимир Зеленский 5 апреля обратился к правительству и парламенту Испании. Президент говорил о войне, с которой на украинские земли пришла Россия, ужасные реалии украинцев и потребность в оружии. А обращение он начал с выражения надежды, что именно они поймут боль украинцев от войны и надежду на мир.

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