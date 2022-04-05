Зеленский также выступал с четырьмя многосторонними институтами – Советом Безопасности ООН, Европейским Советом, G7 и НАТО.
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Его первое виртуальное обращение было в Европейский парламент 1 марта, а последнее – в испанский парламент во вторник, 5 апреля.
Кроме того, обращения Владимира Зеленского происходили каждые несколько дней в правительства таких стран:
- Великобритании,
- Польша,
- Канады,
- США,
- Германия,
- Швейцария,
- Израиль,
- Италии,
- Франции,
- Японии,
- Швеции,
- Дании,
- Норвегии,
- Бельгии,
- Нидерландов,
- Австралии,
- Румынии.
К слову, Владимир Зеленский 5 апреля обратился к правительству и парламенту Испании. Президент говорил о войне, с которой на украинские земли пришла Россия, ужасные реалии украинцев и потребность в оружии. А обращение он начал с выражения надежды, что именно они поймут боль украинцев от войны и надежду на мир.
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