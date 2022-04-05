Зеленський також виступав із чотирма багатосторонніми інституціями – Радою Безпеки ООН, Європейською Радою, G7 та НАТО.
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Його перше віртуальне звернення було до Європейського парламенту 1 березня, а останнє – до іспанського парламенту у вівторок, 5 квітня.
Окрім того, звернення Володимира Зеленського відбувалися кожні кілька днів до урядів таких країн:
- Великої Британії,
- Польщі,
- Канади,
- США,
- Німеччини,
- Швейцарії,
- Ізраїлю,
- Італії,
- Франції,
- Японії,
- Швеції,
- Данії,
- Норвегії,
- Бельгії,
- Нідерландів,
- Австралії,
- Румунії.
До слова, Володимир Зеленський 5 квітня звернувся до уряду та парламенту Іспанії. Президент говорив про війну, з якою на українські землі прийшла Росія, жахливі реалії українців та потребу у зброї. А звернення він розпочав зі висловлення сподівань, що саме вони зрозуміють біль українців від війни й надію на мир.
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