Зеленський також виступав із чотирма багатосторонніми інституціями – Радою Безпеки ООН, Європейською Радою, G7 та НАТО.

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Його перше віртуальне звернення було до Європейського парламенту 1 березня, а останнє – до іспанського парламенту у вівторок, 5 квітня.

Окрім того, звернення Володимира Зеленського відбувалися кожні кілька днів до урядів таких країн:

  • Великої Британії,
  • Польщі,
  • Канади,
  • США,
  • Німеччини,
  • Швейцарії,
  • Ізраїлю,
  • Італії,
  • Франції,
  • Японії,
  • Швеції,
  • Данії,
  • Норвегії,
  • Бельгії,
  • Нідерландів,
  • Австралії,
  • Румунії.

До слова, Володимир Зеленський 5 квітня звернувся до уряду та парламенту Іспанії. Президент говорив про війну, з якою на українські землі прийшла Росія, жахливі реалії українців та потребу у зброї. А звернення він розпочав зі висловлення сподівань, що саме вони зрозуміють біль українців від війни й надію на мир.

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