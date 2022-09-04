За последние полгода из Крыма уехало много людей, сейчас с этим есть проблемы, – Ташева

С начала полномасштабного вторжения россии многие покинули оккупированный Крым. Люди в основном выезжают из Крыма через третьи страны.

Люди выезжают из Крыма из-за призыва в армию россии

Об этом в эфире телемарафона рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. По ее словам, в течение полугода большое количество людей уезжало из Крыма, боясь призыва в ряды российской армии.

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Тамила Ташева отметила, что в 2022 году россия проводит две призывные кампании и вторая стартует уже осенью.

Представительница президента в Крыму рассказала, что выехать в Украину из-за зоны боевых действий в Херсонской и Запорожской областях сложно. Поэтому большинство людей уезжает через третьи страны.

В частности, речь идет о Грузии, Армении, Турции и европейских странах.

Для людей в Крыму запускают эвакуационные поезда

Отметим, что Укрзализныця запускает эвакуационные поезда для крымчан. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов. В Укрзализныце сообщили, что посадка украинцев из Крыма на поезда возможна из нескольких городов. В частности, из Запорожья, Одессы и Кривого Рога.

Тамила Ташева отметила, что пока не владеет информацией, какое количество людей в Крыму подали запрос для того, чтобы уехать.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в оккупированном Крыму. Он призвал людей держаться подальше от российских военных объектов.

Также глава государства поблагодарил украинцев в Крыму и на Юге, которые предоставляют нашим разведчикам и защитникам информацию об оккупантах.

Заметим, что в конце лета из-за "хлопка" из Крыма начали бежать россияне. Только в течение августа во временно оккупированном Крыму было зафиксировано по меньшей мере 45 случаев "хлопка".

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