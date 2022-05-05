Началась третья эвакуация гражданских из Мариуполя и "Азовстали"

Уже началась третья операция по эвакуации мирных людей из Мариуполя. В частности, из "Азовстали".

Детали рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она сообщила, что забирать людей будут 6 мая в 12:00. Точка сбора та же – ТРЦ "Порт Сити".

Верещук пока ничего не сказала по "Азовстали", но об этом говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза.

Подробнее пока не говорят

Так, Гутерриш сказал, что третья операция продолжается. Однако политика ООН заключается в том, чтобы не говорить ни об одной из операций до их завершения. Это нужно, чтобы избежать ее срыва.

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