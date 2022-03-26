Началась выдача пенсий на всех территориях столкновений: когда и где ждать выплаты
В ряде регионов страны 26 марта начали выплачивать пенсии. Речь идет о территориях, где ведутся активные бои против российских захватчиков.
В течение нескольких дней правительство выплатит людям из охваченных боями областей более 8,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Какие области и когда получат деньги
Сейчас правительство делает все, чтобы украинцы смогли получать свои пенсии вовремя и даже иногда быстрее, чем всегда. Ведь это крайне необходимо для поддержки людей, не имеющих никаких источников дохода
25 марта уже профинансированы выплаты пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра деньги на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую, Николаевскую области. Послезавтра поступят в Киев,
– сообщил глава Кабмина.
Также он добавил, что идет выплата есть єДопомоги. Ее могут получить люди, находящиеся в зоне боевых столкновений с оккупантами.
Вечернее обращение Дениса Шмыгаля за этот день: смотрите видео