Протягом кількох днів уряд виплатить людям із охоплених боями областей понад 8,8 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Які області й коли отримають гроші

Наразі уряд робить усе, щоб українці змогли отримувати свої пенсії вчасно та навіть подекуди скоріше, ніж завжди. Адже це вкрай необхідно для підтримки людей, які не мають жодних джерел доходу

25 березня вже профінансували виплати пенсій у Луганській і Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську, Миколаївську області. Післязавтра надійдуть у Київську,

– повідомив очільник Кабміну.

Також він додав, що триває виплата єДопомоги. Її можуть отримати люди, які перебувають у зоні бойових зіткнень із окупантами.

Вечірнє звернення Дениса Шмигаля за цей день: дивіться відео