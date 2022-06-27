Начали "дергать" после примера Литвы, – Притула о том, как появилась идея купить "Байрактары"

Украинцы смогли за три дня собрать 600 миллионов гривен, за которые волонтеры купят 4 "Байрактара". Сергей Притула говорит, что идея не новая, что-то похожее делали в Литве.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. По его словам, проект "Народный Bayraktar" готовился около месяца.

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Как возникла идея собрать на "Байрактары"

Притула говорит, что подобный прецедент был в Литве, когда журналист начал подобную акцию, и люди там собрали за три дня достаточно денег на один "Байрактар". Как заметил волонтер, им потом этот "Байрактар" бесплатно передали.

После этого случая Притулу начали "дергать" и спрашивать, есть ли возможность это сделать, люди бы на такое сбросили деньги.

И вот однажды к нам зашел мужчина, положил 500 гривен и сказал: "Если будете собирать на байрактары, то я уже скинулся", и ушел. Мы эти деньги шпилькой прикололи к стене, и я ответил, что с этого должно все начаться,

– признается волонтер.

Сергей Притула говорит, что вокруг этого проекта "Народный Bayraktar" они объединили сотни людей – инфлюенсеров, блогеров, известных людей шоу-бизнеса и бизнеса.

Как украинцы сбрасывали средства на "Байрактары":

По словам Притулы, в первый день сбора люди дали очень много денег (около 350 миллионов гривен). А на следующий день эта "волна" переводов просела.

Затем Притула написал обращение к бизнесу о том, что нужно помочь, потому что люди сами не справляются. И тебе начался флешмоб бизнеса. Еще за двое суток "добили" 250 миллионов.

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Что известно о проекте "Народный Bayraktar"

Напомним, что 22 июня в свой день рождения телеведущий, шоумен, общественный и политический деятель Сергей Притула объявил о всеукраинском сборе средств на байрактары.

За 7 дней команда волонтеров планировала собрать 500 миллионов гривен для того, чтобы купить 3 байрактара. Однако только за 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому за эти средства приобретут 4 беспилотника Bayraktar.

Мы украинцы – мы сила, мы можем переворачивать мир, мы можем переписывать историю. То, что вы сделали за последние 3 дня – не сделал никто,

– подчеркнул Притула.

Сергей Притула о результатах проекта "Народный Bayraktar": смотрите видео