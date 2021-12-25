Начались выплаты "вакцинационной тысячи" через Приватбанк, "Ощадбанк " и "Укргазбанк"

Со дня официального старта программы "еПоддержка" прошла почти неделя. За это время уже почти 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату 1 000 гривен. С 25 декабря клиенты Приватбанка, "Ощадбанка" и "Укргазбанка" уже могут получить средства.

Своеобразный рождественский подарок получили 3,6 миллиона граждан, которые подали заявку на выплату "вакцинальной тысячи" в Приватбанк, "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

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Как получить деньги

Добавить заявку на получение "вакцинальной тысячи" можно до 29 декабря включительно. Для этого нужно обновить приложение "Дия" до последней версии и оформить интернет-карту в одном из банков партнеров.

Также прежде чем подавать заявку, убедитесь, что у вас есть зеленый сертификат вакцинации. После этого в услугах Дии выберите пункт "поддержка" и оформите заявку. После этого ожидайте выплаты.



"Вакцинальная тысяча" в "Приватбанке" / Скриншот 24 канала

Что известно о "вакцинальной тысяче"

Выплату средств за вакцинацию президент Владимир Зеленский анонсировал еще 15 ноября. Правительство на "вакцинальную тысячу" выделило 8 миллиардов гривен.

Подать заявку на получение денег за вакцинацию можно с помощью "еУслуги" в приложении "Дия" с 13 декабря.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в течение первых 2 суток заявки оставили более полумиллиона украинцев.

Федоров говорил, что Минэкономики будет присылать деньги с 20 – 21 декабря. Однако он предупредил, что средства могут поступить и через 10 дней после того, как оставить заявку.

К теме предлагаем подробнее пояснения о программе "еПоддержка": смотрите видео