Начальник Генштаба России Герасимов действительно был на линии фронта под Изюмом – The New York Times

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов действительно был под Изюмом Харьковской области. По данным разведки, он в последние несколько дней находился на востоке Украины.

Об этом проинформированный источник в разведке сообщил американским журналистам на условиях анонимности.

Важно Новые цели начальнику генштаба России Герасимову не будут ставить, – эксперт

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Герасимов в конце минувшей недели посетил опасные прифронтовые позиции на востоке Украины, чтобы "изменить курс" российских оккупантов.

Однако информация о том, что он получил осколочное ранение, скорее всего, не подтвердится. Ведь когда украинские войска начали атаку одной из позиций, которую посетил генерал Герасимов, он уже выехал в Россию.

Почему Герасимов находился на передовой

При этом около 200 солдат, в том числе по меньшей мере один генерал, погибли.

И украинские, и американские военные эксперты называют присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовом необычном явлении. Западные военные аналитики объясняют это ростом беспорядка внутри российских сил.

Даже имея резко сокращенные цели, западные чиновники и аналитики утверждают, что российские военные продолжают бороться с логистическими проблемами и координацией своих войск, в то же время сталкиваясь с упорным сопротивлением со стороны украинцев.

Изюм, город среднего размера на востоке Украины, стал базой операций для российских военных, поскольку они ведут наступление, направленное на изъятие двух восточных украинских территорий, граничащих с Россией, которые составляют регион, известный как Донбасс. Успешный захват территории стал бы утешительной наградой для Кремля после беспокойного выхода из региона вокруг украинской столицы Киева, который, по оценкам американской разведки, российское руководство ожидало упасть через несколько дней после вторжения.

Что об этом говорят в Украине

Ранее эксминистр внутренних дел Арсен Аваков сообщил , что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по командному пункту под Изюмом. По его словам, почти 200 убитых в результате ударов по российским штабам в течение 5 суток – это то, что установлено, но на самом деле их больше. В то же время, был ли там Герасимов – точно пока нельзя сказать.

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