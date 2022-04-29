Об этом рассказал военный аналитик Сергей Грабский в эфире 24 канала.

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По его словам, новые цели начальнику генштаба России Герасимову ставить уже не будут.

Им сейчас нужно хотя бы стараться выполнить то, что они запланировали. В свое время, перед началом этого сражения, Герасимов озвучивал такую ​​идею, что он гарантирует и "клянется своими погонами", что "операция" будет удачной,

– говорит Грабский.

Тем не менее, мы видим, что уже вторую неделю интенсивные боевые действия на Донбассе с практически нулевым результатом для российской стороны.

"А это означает большую победу для Украины. Ведь мы фактически уничтожаем наступательный потенциал противника и делаем невозможным его передвижение дальше", – добавил аналитик.

По его мнению, особых изменений в тактике не будет, российская армия будет обреченно бросаться на украинские позиции и уничтожать все с лица земли.

Особых изменений по тактике не будет, потому что уже нечего менять. У них задача – добиться хоть какого-то успеха, и для этого они будут бросать все, что имеют, пока не закончатся солдаты.

– считает Грабский.

К слову, Кремль решил еще больше "централизовать" управление. Следовательно, наступление в направлении Изюма возглавил начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов, он уже прибыл в Харьковскую область.

Эксперты уверяют, что это свидетельствует о том, что Москва провалила замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины. Ведь ее должен был возглавлять генерал армии Александр Дворников.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг планирует новые провокации вблизи государственных границ Украины. В частности, есть возможность обстрелов украинских позиций в приграничных районах.

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