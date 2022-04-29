Про це розповів військовий аналітик Сергій Грабський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, нових цілей начальнику генштабу Росії Герасимову ставити вже не будуть.

Їм зараз треба хоча б намагатися виконати те, що вони запланували. Свого часу, перед початком цієї битви, Герасимов озвучував таку ідею, що він гарантує та "клянеться своїми погонами", що "операція" буде вдала,

– каже Грабський.

Проте ми бачимо, що вже другий тиждень інтенсивні бойові дії на Донбасі з практично нульовим результатом для російської сторони.

"А це означає велику перемогу для України. Адже ми фактично знищуємо наступальний потенціал противника і унеможливлюємо його пересування далі", – додав аналітик.

На його думку, особливих змін в тактиці не буде, російська армія приречено кидатиметься на українські позиції і знищуватиме все з лиця землі.

Особливих змін по тактиці не буде, бо вже немає що міняти. В них завдання – досягти хоч якогось успіху, і для цього вони будуть кидати все, що мають, доки не закінчаться солдати,

– вважає Грабський.

До слова, Кремль вирішив ще більше "централізувати" управління. Тож, наступ у напрямку Ізюма очолив начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Гєрасімов, він вже прибув у Харківську область.

Експерти запевняють, що це свідчить про те, що Москва провалила задум по створенню єдиної вертикалі командування силами, що ведуть війну проти України. Адже її мав очолювати генерал армії Олександр Дворніков.

Додамо, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог планує нові провокації поблизу державних кордонів України. Зокрема, є ймовірність обстрілів українських позицій у прикордонних районах.

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