Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, саме цим і можна пояснити рішення відправити генерала Валерія Герасимова керувати наступом.
До теми Начальник генштабу Росії Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом, – ЗМІ
Путінський план "буксує", – Орєшкін
Російський опозиційний політолог вважає, що це дуже схоже правду, але, якщо це справді так і є, то це вже другий етап неформального визнання невдачі з боку російського керівництва.
Мовляв, перший етап закінчився, коли Олександра Дворникова призначили командувати війною в Україні. Зараз же у Кремлі "пригнали" керівника генштабу – найголовнішого начальника після Сергія Шойгу.
Це означає, що Дворников не впорався. По-друге, це означає, що перше обличчя, яким є головнокомандувач Путін, в ярості,
– заявив Орєшкін.
Він пояснив, що керівник генерального штабу має працювати над генштабом, а Герасимов же отримав зрозумілу вказівку кидати московське крісло й їхати на місце для того, щоб там з усім розбиратися.
Це цілковите проявлення гніву начальника. Не менш очевидний прояв того, що гнів не на пустому місці ж з'являється. "Буксує" путінський план. До 9 травня переможного параду ніде не спостерігається.
Політолог ще раз наголосив на тому, що якщо повідомлення про Герасимова є правдивим, то це дуже погана ознака для російського диктатора і всіх його підлеглих. "Це означає, що вони не справляються", – відзначив Орєшкін.
Орєшкін заявив про гнів Путіна через зруйновані плани до 9 травня: дивіться відео 24 каналу
Плани росіян на 9 травня: найголовніше
- До 9 травня залишається все менше часу, а, як відомо, це по суті є одним із кінцевих термінів для святкування хоч якоїсь "перемоги" для Путіна. Саме тому російське командування вже прямо заявило, що націлені захопити весь Донбас та Південь України.
- Власне, про те, що Росія хоче до 9 травня захопити всю південну частину України, включаючи Одесу, казав і журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Проте українські бійці продовжують давати окупантам потужну відсіч.
- Олексій Арестович, коментуючи плани росіян, уже відзначав, що "більшої дурості важко й уявити", а політкерівництво країни-вбивці ставить завдання, яке військові не здатні виконати просто фізично.