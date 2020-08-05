Руководитель департамента киберполиции Украины Александр Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве. Им официально владеет его мать, однако Гринчак живет там. Стоимость жилья составляет не менее 7,5 миллиона гривен.

Жилье Гринчака на 7,5 миллиона

Дом расположен на территории жилого комплекса "Итальянский квартал", на берегу Днепра в Оболонском районе Киева. Об этом говорится в видеоблоге "Следствия Инфо".

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Городок состоит из нескольких десятков таунхаусов, вилл и так называемых виллет – двухэтажных домов, рассчитанных на две семьи.

В одной из виллет и живет начальник киберполиции. Жилье в 2016 году купила его мать Людмила Гринчак. А в ноябре 2017 года Киевсовет принял решение передать женщине в собственность земельный участок под этим домом.

Площадь дома – 221 квадратный метр. По подсчетам журналистов, он может стоить от 7,5 миллиона гривен.

В то же время Гринчак не обладает ни одним бизнесом, который бы объяснил деньги на покупку недвижимости.

Журналисты также выяснили, что начальник киберполиции с семьей может жить там, потому что возле дома увидели автомобиль, которым пользуется его жена.

Что известно о декларации главного киберполицейского

В декларациях о доходах за 2016 – 2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи. Однако о доме не вспоминал.

Комментировать СМИ недекларирование жилья и свое возможное проживание в "Итальянском квартале" Гринчак отказался.

Главный киберполицеський пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена Гринчака ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще главы киберполиции.

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Что известно об Александре Гринчаке? Возглавляет департамент киберполиции Украины примерно год. Всего в МВД он работает с 1995 года.

Гринчак не задекларировал дом, в котором живет: смотрите видео