Керівник департаменту кіберполіції України Олександр Гринчак не задекларував будинок площею 221 квадратний метр у Києві. Ним офіційно володіє його мати, однак Гринчак живе там. Вартість житла становить щонайменше 7,5 мільйона гривень.

Житло Гринчака на 7,5 мільйона

Будинок розташований на території житлового комплексу "Італійський квартал", на березі Дніпра в Оболонському районі Києва. Про це йдеться у відеоблозі "Слідства інфо".

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Містечко складається з кількох десятків таунхаусів, вілл і так званих віллет – двоповерхових будинків, розрахованих на дві сім’ї.

В одній з віллет і живе начальник кіберполіції. Житло у 2016 році купила його мати Людмила Гринчак. А в листопаді 2017 року Київрада прийняла рішення передати жінці у власність земельну ділянку під цим будинком.

Площа будинку – 221 квадратний метр. За підрахунками журналістів, він може коштувати від 7,5 мільйона гривень.

Водночас Гринчак не володіє жодним бізнесом, який би пояснив гроші на купівлю нерухомості.

Журналісти також з’ясували, що начальник кіберполіції із сім’єю може мешкати там, бо біля будинку побачили автомобіль, яким користується його дружина.

До відомо про декларацію головного кіберполіцейського

У деклараціях про доходи за 2016 – 2018 роки Олександр Гринчак вказував свою матір як члена сім’ї. Однак про будинок не згадував.

Коментувати ЗМІ недекларування житла та своє можливе проживання в "Італійському кварталі" Гринчак відмовився.

Головний кіберполіцеський користується позашляховиком Lexus GX460 2016 року, яким володіє його батько. А дружина Гринчака їздить на авто Lexus RX350 2012 року, який належить тещі очільника кіберполіції.

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Що відомо про Олександра Гринчака? Очолює департамент кіберполіції України приблизно рік. Загалом у МВС він працює з 1995 року.

Гринчак не задекларував будинок, у якому живе: дивіться відео