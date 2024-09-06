Бил и унижал курсантов во Львове: будут судить экс-начальника курса Академии сухопутных войск

Бывшего начальника учебного курса одного из факультетов Нацакадемии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове обвиняют в жестоком отношении к курсантам.

ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило ему о подозрении в июне этого года. Работники ГБР уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

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Как офицер издевался над курсантами

В ГБР сообщили, что офицер почти два года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

Он настолько запугал курсантов, что те молча сносили все издевательства и не рассказывали о них ни родителям, ни психологу.

О "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года – после того, как один из курсантов, который был свидетелем произвола преподавателя, пожаловался в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было зарегистрировано уголовное производство.

Следствием было доказано применение силы в отношении девяти курсантов, которых преподаватель бил по голове и в другие части тела. Бил он не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи, ошибки в журнале или то, что курсант медленно заполняет документы или выдает оружие. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед всем курсом, потому что тот из-за курения опоздал на построение,

– сообщили в ГБР.

Суд избрал офицеру меру пресечения

Офицера обвиняют в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По ходатайству ГБР суд избрал офицеру меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью залога в размере 908,4 тысяч гривен. Фигурант уже оплатил сумму залога.