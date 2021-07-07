Якобы из-за давления: начальник зоны отчуждения ЧАЭС Костюк подал в отставку, – СМИ

Кабинет Министров 7 июля уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Сергея Костюка. По данным СМИ, Костюк сам написал заявление об отставке. Причиной этого могло стать разносторонний давление.

Освобождение Костюка связывают со строительством хранилища для хранения отработанного топлива украинских АЭС.

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Правительство оперативно нашло Костюку замену. Теперь Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС возглавляет Евгений Крамаренко. Еще недавно он был начальником отдела капитального строительства Госагентства.

При чем здесь строительство хранилища

Дело в том, что до 2023 года в зоне отчуждения должны были построить хранилища для хранения отработанного топлива украинских атомных электростанций. Сейчас оно хранится в России, но уже через 2 года его привезут в Украину.

Сроки сильное давят. Но конкурс никак не проведут. Бюджет проекта 4 миллиарда гривен. Много желающих на пирог. Из-за разностороннего давления директор зоны и подал в отставку,

– утверждает издание.

Заметим, что 26 апреля 2021 года – в годовщину Чернобыльской трагедии – ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива. Его срок эксплуатации составляет 100 лет.