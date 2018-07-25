Начальник генштаба РФ посетил Берлин и Париж, несмотря на санкции ЕС

Страны Евросоюза дали согласие на въезд начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны блока. Однако Германия запросиила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов.

Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого политики договорились о встрече 24 июля. Также Меркель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым обсудили ситуацию на востоке Украины.