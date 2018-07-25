20:16
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Начальник генштаба РФ посетил Берлин и Париж, несмотря на санкции ЕС

142 Читати новину українською
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов / topwar.ru

Страны Евросоюза дали согласие на въезд начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте также: Меркель обсудила с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны блока. Однако Германия запросиила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов.

Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого политики договорились о встрече 24 июля. Также Меркель на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым обсудили ситуацию на востоке Украины.

Теги: Новости политики Новости России Евросоюз Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жара и дожди: шесть книг, которые украсят период летних ливней
сегодня, 20:01 Жара и дожди: шесть книг, которые украсят период летних ливней
Євгенія Мазур 7
На дорогах Украины гибнет в 5 раз больше людей, чем на войне: страшные цифры
сегодня, 19:29 На дорогах Украины гибнет в 5 раз больше людей, чем на войне: страшные цифры
94
Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
сегодня, 19:00 Як Порошенко перед виборами бере під контроль мерів
Дмитро Гнап 79
История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
сегодня, 18:07 История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
Анастасія Можаровська 25
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сегодня, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 4723
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Россияне продолжают ломать памятники Ленину
 20 июля 2015 , 17:23
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук