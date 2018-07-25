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Начальник генштабу РФ відвідав Берлін та Париж попри санкції ЄС

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Валерій Герасімов
Валерій Герасімов / topwar.ru

Країни Євросоюзу дали згоду на в'їзд начальника генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасімова до Берліна та Парижа для участі в політичних переговорах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Герасімова внесли у санкційний список ЄС у квітні 2014 року, у відповідь на дії Росії в Україні, тож йому заборонений в'їзд до країн блоку. Однак Німеччина запросиила його на перемовини до Берліну з дозволу інших країн-членів. 

Представник МЗС Німеччини повідомив, що у виняткових випадках, за згодою держав-членів ЄС, в'їзд може бути дозволений для участі в політичних перемовинах.

Нагадаємо, що 20 липня президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої політики домовилися про зустріч 24 липня. Також Меркель на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим обговорили ситуацію на сході України.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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