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      Начальника Бердянского порта подозревают в хищении 2,5 миллиона гривен: какая схема

      - Читати новину українською
      Начальника Бердянского порта подозревают в растрате бюджета / agravery.com

      Национальное антикоррупционное бюро 19 февраля 2020 года задержало руководителя Бердянского порта, что в Запорожье. Ему объявили подозрение в растрате 2,5 миллиона гривен.

      Как сообщили в пресс-службе НАБУ, схема, по которой присвоили бюджетные средства, действовала в течение 2018 – 2019 годов.

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      Начальство порта перечислило деньги частной фирме за якобы поставку оборудования. Однако по факту его так и не было доставлено.

      Кроме начальника порта, 19 февраля задержали также трех других участников предполагаемой схемы:

      • заместителя начальника Бердянского филиала Администрации морских портов Украины;
      • инженера Бердянского филиала;
      • экс-руководителя коммерческой компании.

      Еще решается вопрос об объявлении им подозрения.

      Что известно о Бердянском порте?Это единственный порт в Запорожской области и один из двух портов Украины в Азовском море. Порт важен для перевозки грузов, обеспечивает морское торговое сообщение с Россией и Кавказом. Однако морское предприятие стало нести значительные убытки после оккупации Россией Крыма.

      О злоупотреблениях в Администрации морских портов Украины это не единственное дело, которое расследуют правоохранители. Так, в ноябре 2019 года руководителей порта в Одессе заподозрили в растрате 55 миллионов гривен госбюджета. Но там, по данным следствия, работала другая схема: средства разворовывали на ремонте порта, который так и не сделали. 

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Коррупция Новости Запорожья САП НАБУ
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