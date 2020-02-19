Начальника Бердянского порта подозревают в хищении 2,5 миллиона гривен: какая схема

Национальное антикоррупционное бюро 19 февраля 2020 года задержало руководителя Бердянского порта, что в Запорожье. Ему объявили подозрение в растрате 2,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, схема, по которой присвоили бюджетные средства, действовала в течение 2018 – 2019 годов.

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Начальство порта перечислило деньги частной фирме за якобы поставку оборудования. Однако по факту его так и не было доставлено.

Кроме начальника порта, 19 февраля задержали также трех других участников предполагаемой схемы:

заместителя начальника Бердянского филиала Администрации морских портов Украины;

инженера Бердянского филиала;

экс-руководителя коммерческой компании.

Еще решается вопрос об объявлении им подозрения.

Что известно о Бердянском порте?Это единственный порт в Запорожской области и один из двух портов Украины в Азовском море. Порт важен для перевозки грузов, обеспечивает морское торговое сообщение с Россией и Кавказом. Однако морское предприятие стало нести значительные убытки после оккупации Россией Крыма.

О злоупотреблениях в Администрации морских портов Украины это не единственное дело, которое расследуют правоохранители. Так, в ноябре 2019 года руководителей порта в Одессе заподозрили в растрате 55 миллионов гривен госбюджета. Но там, по данным следствия, работала другая схема: средства разворовывали на ремонте порта, который так и не сделали.