Начальника Бердянського порту підозрюють у розкраданні 2,5 мільйонів гривень: яка схема

Національне антикорупційне бюро 19 лютого 2020 року затримало керівника Бердянського порту, що на Запоріжжі. Йому оголосили підозру у розтраті 2,5 мільйонів гривень.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, схема, за якою привласнили бюджетні кошти, діяла протягом 2018 – 2019 років.

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Начальство порту перерахувало гроші приватній фірмі за нібито постачання обладнання. Однак за фактом його так і не було доставлено.

Окрім начальника порту, 19 лютого затримали також трьох інших учасників ймовірної схеми:

заступника начальника Бердянської філії Адміністрації морських портів України

інженера Бердянської філії

екскерівника комерційної компанії.

Ще вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

Що відомо про Бердянський порт?

Це єдиний порт у Запорізькій області і один з двох портів України в Азовському морі. порт має велике значення у перевезенні вантажів, забезпечує морське торгове сполучення із Росією та Кавказом. Однак морське підприємство стало нести значні збитки після окупації Росією Криму.

Щодо зловживань в Адміністрації морських портів України це не єдина справа, яку розслідують правоохоронці. Так, у листопаді 2019 року керівників порту в Одесі запідозрили у розтраті 55 мільйонів гривень держбюджету. Але там, за даними слідства, працювала інша схема: кошти розкрадали на ремонті порту, який так і не зробили.