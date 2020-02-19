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      Начальника Бердянського порту підозрюють у розкраданні 2,5 мільйонів гривень: яка схема

      -
      Начальника Бердянського порту підозрюють у розтраті бюджету / agravery.com

      Національне антикорупційне бюро 19 лютого 2020 року затримало керівника Бердянського порту, що на Запоріжжі. Йому оголосили підозру у розтраті 2,5 мільйонів гривень.

      Як повідомили у пресслужбі НАБУ, схема, за якою привласнили бюджетні кошти, діяла протягом 2018 – 2019 років.

      Важливо: Окупанти захопили українських рибалок в Азовському морі

      Начальство порту перерахувало гроші приватній фірмі за нібито постачання обладнання. Однак за фактом його так і не було доставлено.

      Окрім начальника порту, 19 лютого затримали також трьох інших учасників ймовірної схеми:

      заступника начальника Бердянської філії Адміністрації морських портів України

      інженера Бердянської філії

      екскерівника комерційної компанії.

      Ще вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

      Що відомо про Бердянський порт?
      Це єдиний порт у Запорізькій області і один з двох портів України в Азовському морі. порт має велике значення у перевезенні вантажів, забезпечує морське торгове сполучення із Росією та Кавказом. Однак морське підприємство стало нести значні збитки після окупації Росією Криму.

      Щодо зловживань в Адміністрації морських портів України це не єдина справа, яку розслідують правоохоронці. Так, у листопаді 2019 року керівників порту в Одесі запідозрили у розтраті 55 мільйонів гривень держбюджету. Але там, за даними слідства, працювала інша схема: кошти розкрадали на ремонті порту, який так і не зробили.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Водний транспорт Корупція Новини Запоріжжя САП НАБУ Новини України
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