Большие "акулы" съедают маленьких олигархов: как Путин приближает свой политический конец в России

Американское издание Politico назвало Владимира Путина "неудачником года". Российский диктатор стал лузером не только на международном уровне, но и в самой России.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, положение Владимира Путина внутри страны-агрессорки все больше ухудшается.

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Как изменилась ситуация в политических элитах России

Среди политических элит нарастает недовольство диктатором, ведь он становится большим препятствием даже для своего ближайшего окружения.

В России до последнего времени было негласное правило. Люди, имеющие большое состояние и приближенные к власти, даже из разных группировок, были более или менее сбалансированы,

– сказал Ступак.

По его словам, тем, кто имел большие капиталы, достаточно было выполнять несколько требований.

Во-первых, нужно было сидеть тихо и не лезть в политику. Как отметил экс-сотрудник СБУ, именно это правило нарушил российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Он решил проявить себя в политике и сразу же получил "ответ".

Во-вторых, нужно было поддерживать все начинания власти. Если чиновники просили 5 – 10 миллионов долларов на определенный социальный проект или хоккейную площадку, все так называемые "бизнесмены" выполняли это без вопросов.

"Эта система работала. Конечно, иногда возникали небольшие дрязги, когда у кого-то что-то отжимали. Однако это не было массово", – заметил Ступак.

В России преследуют "мелких" олигархов

Сейчас ситуация в России коренным образом изменилась. Как рассказал эксперт Украинского института будущего, об этом свидетельствует случай с российскими миллиардерами Зиявудином и Магомедом Магомедовым.



Российские олигархи братья Магомедовы получили большие сроки заключения / Фото "Настоящего времени"

Издание Forbes оценивало состояние этих братьев ориентировочно в 1,5 миллиарда долларов. По словам Ступака, братья Магомедовы сбили свой капитал при президентстве Дмитрия Медведева.

Если представить Россию как кондитерскую лавку, то в начале 90-х зашли большие ребята, забрали себе самые большие торты и конфеты. А то, что лежало на нижних полках, забрали мелкие парни-олигархи. Это такие "мелочи": 700 миллионов или 1 миллиард долларов,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, именно такими мелкими олигархами в России и были братья Магомедовы. Однако в начале декабря российский суд вынес им суровый приговор: один из братьев получил 19 лет тюрьмы, другой – 18. Как отметил Ступак, в России уже начинают дерибанить их имущество.

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Путин разрешил приближенным олигархам забирать состояние других

Эксперт Украинского института будущего отметил, что эти миллиардеры не участвовали в политической деятельности и никогда не критиковали власть.

Иван Ступак Эксперт Украинского института будущего Но в России начался "каннибализм". Большие "акулы" начали съедать маленьких олигархов. За этим стоят братья Ковальчуки – приближенные к Путину люди, даже более близкие, чем Ротенберги. А их младшим партнером по бизнесу является владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

По словам Ступака, это означает, что у людей из ближайшего окружения российского диктатора иссякают ресурсы. Они ведь привыкли получать много денег.

"А сейчас нефть и газ не продаются, доллары и евро не приходят, бизнес захлебывается. Чтобы удерживать его на плаву, эти люди вынуждены что-то забирать", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Начало конца власти Путина

Как отметил Ступак, по схожей схеме в свое время разворачивались события в Украине. По его словам, падение Виктора Януковича началось еще задолго до Евромайдана.

"Все началось тогда, когда он разрешил своему сыну Александру, известному как "Саша Стоматолог", дерибанить все и забирать бизнес у младших партнеров. В окружении Януковича не было неприкосновенных людей. Его сын мог забрать все в свою пользу", – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Эксперт Украинского института будущего добавил, что сейчас у российского диктатора начинается та же история. Владимир Путин позволяет одной группе забирать у другой деньги, имущество, сажать олигархов за решетку на длительные сроки.

Это значит, что система начинает съезжать. Путин уже не является той силой, которая раньше уравновешивала все остальные стороны. Он занял крайнюю позицию. Это начало конца лично Путина внутри властной элиты России,

– подчеркнул Ступак.

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