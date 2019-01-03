Начало года от оккупантов: появились фото заваленной мусором Керчи

В оккупированной Керчи начало года отметили "мусорным коллапсом" – контейнеры и окружающие территории завалены горами мусора во всех районах города. На некоторых центральных улицах мусор начали сбрасывать прямо на пешеходных зонах.

Об этом сообщает издание Крым. Реалии.

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Российские власти пока не комментирует ситуацию с мусором в оккупированном городе.

Издание отмечает, что на центральном рынке Керчи горы мусора находятся рядом с торговыми рядами, где торгуют овощами и фруктами. Кроме того, хламом завалена территория вблизи корпуса, где продают молочные продукты.



Мусор не вывозят даже с территории продуктового рынка/Источник​: ru.krymr.com



Контейнеры во всех районах города переполнены/Источник: ru.krymr.com

Так, одно из самых больших муниципальных предприятий "Аршинцево" – оно обслуживало почти треть города. Его работникам задолжали 2 миллиона 710 тысяч рублей, то есть почти 1 миллиона гривен.



Контейнеры во всех районах города переполнены/Источник: ru.krymr.com

К слову, на внеочередной сессии так называемого "горсовета" Керчи в декабре 2018 года оккупанты приняли решение выплатить заработную плату сотрудникам КП "Аршинцево" из городского бюджета. Ранее комитет Госдумы по вопросам экологии спрогнозировал "мусорный коллапс" в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму.

Напомним, проблема с утилизацией отходов для оккупированного полуострова не нова. Так, весной в сети уже публиковали фото из грязного Симферополя. Тогда кучи мусора лежали как на улицах города, так и в реке Салгир.