Початок року від окупантів: з’явились фото заваленої непотребом Керчі

В окупованій Керчі початок року відзначили "сміттєвим колапсом" – контейнери та навколишні території завалені горами непотребу у всіх районах міста. На деяких центральних вулицях сміття почали скидати просто на пішохідних зонах.

Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

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Російська влада поки не коментує ситуацію із сміттям в окупованому місті.

Видання зазначає, що на центральному ринку Керчі гори сміття знаходяться поруч із торговими рядами, де торгують овочами та фруктами. Окрім того, непотребом завалена територія поблизу корпусу, де продають молочні продукти.



Сміття не вивозять навтіь із території продуктового ринку/ Джерело: ru.krymr.com



Контейнери у всіх районах міста перевонені/ Джерело: ru.krymr.com

Так, одне із найбільш муніципальних підприємств "Аршинцево" – воно обслуговувало майже третину міста. Його працівникам заборгували 2 мільйони 710 тисяч рублів, тобто майже 1 мільйона гривень.



Контейнери у всіх районах міста перевонені/ Джерело: ru.krymr.com

До слова, на позачерговій сесії так званої "міськради" Керчі в грудні 2018 року окупанти прийняли рішення виплатити заробітну плату співробітникам КП "Аршинцево" з міського бюджету. Раніше комітет російської Держдуми з питань екології спрогнозував "сміттєвий колапс" у деяких регіонах Росії і в анексованому Криму.

Нагадаємо, проблема із утилізацією відходів для окупованого півострова не є новою. Так, навесні в мережі вже публікували фото з брудного Сімферополя. Тоді купи сміття лежали як на вулицях міста, так і в річці Салгір.